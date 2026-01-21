أولى جلسات محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب في القاهرة.. اليوم

تنظر محكمة الجنح، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شاب كان يقف على جانب الطريق ما أدى لمصرعه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سلام أسفر عن مصرع شاب.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة النائبة السابقة منى جاب الله إثر اصطدام سيارتها بشاب كان واقفا على جانب الطريق، لتأمر النيابة بإخلاء سبيلها وإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.