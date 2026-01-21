قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أولى جلسات محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب في القاهرة.. اليوم

محاكمة نائبة سابقة
محاكمة نائبة سابقة
إسلام دياب

تنظر محكمة الجنح، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب بتهمة القتل الخطأ، بعدما صدمت بسيارتها شاب كان يقف على جانب الطريق ما أدى لمصرعه.

تعود أحداث الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سلام أسفر عن مصرع شاب.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة النائبة السابقة منى جاب الله إثر اصطدام سيارتها بشاب كان واقفا على جانب الطريق، لتأمر النيابة بإخلاء سبيلها وإحالتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

محكمة الجنح محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

شركات التأمين تدفع لعملائها 57.2 مليار جنيه تعويضات في 11 شهرا

قطع الكهرباء

قطع التيار الكهربائي عن حي النوادي بمدينة الشروق غدًا

جانب من الجولة

نائب رئيس القابضة للمياه يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة

بالصور

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد