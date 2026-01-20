جمال شعبان يوجه رسالة للمواطنين قبل أداء العمرة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة منتشرة، وأن معظم الإصابات في مصر تكون H1N1، موضحًا أن المعلومات الخاصة بهذه الفيروسات حصل عليها من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروسات الموجودة في مصر مختلفة عن الموجودة في السعودية، مؤكدًا أن الفيروسات في السعودية «فيروس الإنفلونزا أ H3N2».

أداء العمرة

ولفت إلى أنه يوجه رسالة لكل المواطنين الذين يذهبون للسعودية لأداء العمرة، قائلا:" ياريت قبل ما تسافر لأداء العمرة بأسبوعين الحصول على لقاح الانفلونزا الخاص بهذا الفيروس".

اللقاحات

وأشار إلى أن اللقاحات الموجودة في مصر تقلل من أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية، ولذلك على الجميع الحصول على التطعيمات للوقاية من الأعراض الشديدة للفيروسات.