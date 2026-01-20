مشكلات القلب قد تبدأ بأزمة بالبطن.. جمال شعبان يقدم روشتة للمواطنين بالشتاء

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فصل الشتاء وانخفاضات درجات الحرارة يكون معها إصابات بنزلات البرد، والأمراض التنفسية بشكل عام، والالتهابات الصدري، وأيضًا يكون هناك انتشار للأزمات القلبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن بعض الأشخاص يصابون بمشكلات في الصدر، أو البطن، وتكون المشكلة في القلب، ولذلك على الجميع الاتجاه بشكل مباشر لـ المستشفى حالة الشعور بمشكلات شديدة في البطن أو الصدر.

ولفت إلى أن أي وجع شديد وحديث يستمر لأكثر من 20 دقيقة، ويكون معه عرق، ومشكلات في الذراع الأيسر، أو البطن، والرقبة، فيجب التعامل معه على أن ذلك أزمة قلبية لحين أن ثبت العكس.

وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالذهاب لـ المستشفي حالة الشعور بتعب جديد، لعمل رسم قلب، واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

وكشف الدكتور جمال شعبان أن هناك دراسات كثيرة تتحدث عن أمراض الضغط المرتفع بين الأطفال، ولذلك على جميع الأسر بالكشف على ضغط الأطفال.

وأوضح أن الجميع يعلم أن ارتفاع الضغط يكون منتشر بين البالغين، لكن هناك إصابة بارتفاع الضغط بين الأطفال، ولذلك على الجميع الحرص على عمل كشف على الضغط بجهاز ضغط.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل الدراسات التي تمت في مصر للكشف عن نسب الضغط المرتفعة، كشفت عن أن 26 % من المصريين البالغين مصابون بارتفاع الضغط.

نسب الإصابة بالضغط



ولفت إلى أن نسب الإصابة بالضغط في القاهرة وعواصم المحافظات بشكل عام، نجد أن النسبة تصل إلى 30%، أي أن من بين 3 أشخاص، هناك شخص مصاب بالضغط المرتفع.



وأشار إلى أن ضغط الدم المرتفع يعتبر البوابة الرئيسية، لأمراض القلب، وجلطات القلب، وأزمات القلب، والفشل الكلوي، والسكتة الدماغية، وأن الضغط ينتشر في الجسم دون إنذار أو مقدمات.