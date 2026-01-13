جمال شعبان: كل 3 أشخاص بعواصم المحافظات منهم واحد مصاب بالضغط

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك دراسات كثيرة تتحدث عن أمراض الضغط المرتفع بين الأطفال، ولذلك على جميع الأسر بالكشف على ضغط الأطفال.

وأوضح أن الجميع يعلم أن ارتفاع الضغط يكون منتشر بين البالغين، لكن هناك إصابة بارتفاع الضغط بين الأطفال، ولذلك على الجميع الحرص على عمل كشف على الضغط بجهاز ضغط.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل الدراسات التي تمت في مصر للكشف عن نسب الضغط المرتفعة، كشفت عن أن 26 % من المصريين البالغين مصابون بارتفاع الضغط.



ولفت إلى أن نسب الإصابة بالضغط في القاهرة وعواصم المحافظات بشكل عام، نجد أن النسبة تصل إلى 30%، أي أن من بين 3 أشخاص، هناك شخص مصاب بالضغط المرتفع.



وأشار إلى أن ضغط الدم المرتفع يعتبر البوابة الرئيسية، لأمراض القلب، وجلطات القلب، وأزمات القلب، والفشل الكلوي، والسكتة الدماغية، وأن الضغط ينتشر في الجسم دون إنذار أو مقدمات.