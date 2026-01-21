مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على أجندة العمل الحكومي خلال المرحلة الحالية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وموقف تنفيذ التكليفات الرئاسية، إلى جانب استعراض تقارير الوزراء بشأن ملفات الخدمات، وتوافر السلع، ومشروعات التنمية الجارية، فضلًا عن متابعة جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس الوزراء عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

ويأتي افتتاح الدورة الجديدة في إطار دعم الدولة للحركة الثقافية وتعزيز صناعة النشر، حيث يُعد المعرض أحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة، ومن أبرز منصات التلاقي بين القراء والناشرين والمبدعين من مصر والعالم.

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحة المعرض المختلفة، ويطلع على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة، إلى جانب الأجنحة الرسمية ودور النشر المحلية والعربية والأجنبية، وما تتضمنه من برامج فكرية وندوات وأمسيات.