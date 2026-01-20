هاني ميلاد: المضاربة في الذهب تُعرّض المواطنين لمخاطر نفسية

شدد هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة بشراء الذهب، مؤكدًا أن التعامل معه على أنه أداة للمضاربة السريعة يشكل خطرًا كبيرًا على الأفراد، ويحول الذهب من وسيلة أمان إلى مصدر قلق وتوتر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الذهب في الأساس وسيلة للادخار والحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة في ظل تراجع قيمة العملات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون على المدى المتوسط والطويل، وليس بدافع تحقيق مكاسب سريعة خلال أيام أو أسابيع.

وأشار هاني ميلاد إلى أن التجارب السابقة تثبت قوة الذهب كأداة استثمار، مستشهدًا بارتفاعه بنسبة تجاوزت 65% خلال عام 2023، إلى جانب ارتفاعه بنسبة 9% خلال الأسابيع الأولى من عام 2024، ما يؤكد أن الزمن هو العامل الأساسي لتحقيق العائد.

وأضاف أن شراء الذهب بدافع الترقب اللحظي للأسعار والبيع السريع قد يعرض صاحبه لخسائر نفسية ومادية، خاصة مع احتمالية حدوث تصحيحات سعرية طبيعية في أي وقت، مؤكدًا أن الهدوء والصبر هما مفتاح الاستفادة الحقيقية من الذهب.