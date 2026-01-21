رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وذكرت وزارة الثقافة أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، يستقبل زواره ابتداءً من الخميس 22 يناير 2026، حتى الثلاثاء 3 فبراير 2026، من الساعة 10 صباحا إلى 8 مساءً ماعدا الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.

سفيرة رومانيا في القاهرة تشارك في الافتتاح

يشهد افتتاح الدورة الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعدد من الوزراء والسفرء، كما تشارك في الافتتاح السيدة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا في القاهرة، حيث تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة 57، وقطر ضيف شرف الدورة 58 للمعرض.

وتُقام فعاليات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.