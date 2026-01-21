قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

ياسمين بدوي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين، والنقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية،  وتنفيذا للإجراءات والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (41) بشان ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات، والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية ، تقرر تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الذين تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي للعام 2026/2025 ومراجعة البيانات

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أنه سيتم التأكد من استيفاء المتقدمين كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي ، وتدقيق صحة بياناتهم  وإستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل،  واعتمادها بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات (يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة).

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير إلي يوم 28 يناير 

وأضافت : تتحمل اللجنة المشكلة مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاه لفرع الأكاديمية، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة مع التكرم بالعلم بأن الملف يحتوى علي الآتي:

- استمارة التقدم للمعلم الذي يريد تغيير المسمى الوظيفي معتمدة .

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة ، وصورة من الرقم القومي.

- كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة.

- صوره طبق الأصل من المؤهل الدراسي (مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية).

- صورة معتمدة من تقارير تقييم أداء المعلم بمرتبة كفء عن العامين الأخيرين .

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مراعاة التأكيد على المختصين بأن فرع الأكاديمية سيقوم بإستلام الملفات المستوفاة فقط.

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

