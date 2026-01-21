تنبيه عاجل بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه في اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين، والنقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية، وتنفيذا للإجراءات والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (41) بشان ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات، والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية ، تقرر تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الذين تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي للعام 2026/2025 ومراجعة البيانات

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أنه سيتم التأكد من استيفاء المتقدمين كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي ، وتدقيق صحة بياناتهم وإستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل، واعتمادها بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات (يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة).

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير إلي يوم 28 يناير

وأضافت : تتحمل اللجنة المشكلة مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاه لفرع الأكاديمية، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة مع التكرم بالعلم بأن الملف يحتوى علي الآتي:

- استمارة التقدم للمعلم الذي يريد تغيير المسمى الوظيفي معتمدة .

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة ، وصورة من الرقم القومي.

- كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة.

- صوره طبق الأصل من المؤهل الدراسي (مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية).

- صورة معتمدة من تقارير تقييم أداء المعلم بمرتبة كفء عن العامين الأخيرين .

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مراعاة التأكيد على المختصين بأن فرع الأكاديمية سيقوم بإستلام الملفات المستوفاة فقط.