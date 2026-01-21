فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة

طلبت فرنسا إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأصدرت هيئة النقل العام بباريس، قرارا بمنع إدخال قوارير الماء إلى المراحيض بدعوى الحفاظ على حياد الخدمة العامة بحسب صحيفة لومانيتي الفرنسية.

وأصدر المدير العام للهيئة، جون كاستيكس، قرارا بضرورة مراقبة الأعمال الدينية في أماكن العمل، مما أثار ردود فعل غاضبة من العمال والنقابات الذين اعتبروا أن هذه التعليمات تستهدف العمال والموظفين المسلمين، حيث يرون أن استخدام الماء للنظافة لا يمكن تصنيفه كممارسة دينية .

كما تمنع التعليمات أيضاً العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل، وهو ما اعتبره المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تحرشاً بالمسلمين .