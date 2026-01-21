قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

طريقة عمل سلطة رنجة
طريقة عمل سلطة رنجة
اسماء محمد

تعد سلطة الرنجة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وغنية بأوميجا 3 وتقوى صحة الجسم.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الرنجة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الرنجة 

رنجة مخلي

بطارخ مدخن

طماطم

خيار

بصل

بصل أخضر

فلفل حار

بابريكا

كمون

شطة

ليمون بلدي

خل

بقدونس

طريقة عمل سلطة رنجة

في الكبة ضعي الرنجة مع البطارخ والبصل والكمون والباباريكا والفلفل الحار.

اضيفي الطماطم والخيار والبصل والبصل الأخضر  والشطة والخل وعصير الليمون والبقدونس وقلبيهم جيدا واغرفيهم وتقدم.

