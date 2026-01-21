طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

تعد سلطة الرنجة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وغنية بأوميجا 3 وتقوى صحة الجسم.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة الرنجة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الرنجة

رنجة مخلي

بطارخ مدخن

طماطم

خيار

بصل

بصل أخضر

فلفل حار

بابريكا

كمون

شطة

ليمون بلدي

خل

بقدونس

طريقة عمل سلطة رنجة

في الكبة ضعي الرنجة مع البطارخ والبصل والكمون والباباريكا والفلفل الحار.

اضيفي الطماطم والخيار والبصل والبصل الأخضر والشطة والخل وعصير الليمون والبقدونس وقلبيهم جيدا واغرفيهم وتقدم.