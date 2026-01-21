قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
برلمان

الحرية يطالب بمنع دخول الطلاب الامتحان قبل تحليل قوة الشباب

أحمد خالد
أحمد خالد
محمد الشعراوي

طالب أحمد خالد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تصاعد ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على عقول وشباب مصر يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التهاون، في ظل محاولات مستمرة لاستهداف الجيل الجديد بوسائل مختلفة.

ودعا أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية، إلى إخضاع طلاب الجامعات لتحاليل الكشف عن المواد المخدرة قبل دخول الامتحانات، باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الشباب والحفاظ على مستقبلهم، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء ليس العقاب بقدر ما هو صون جيل مصر الواعد.

وقال خالد إن ما تشهده البلاد من تصعيد في انتشار المخدرات يستوجب تحركًا قويًا داخل الجامعات، مشددًا على أن «مصر تحافظ على شبابها وتحمي جمال عقولهم، وتحمل مسؤولية الجيل القادم»، لافتًا إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية للدولة.

وأضاف: «أنا شاب من الشباب، وأخاف على جيلي، ولازم نحافظ على شبابنا»، موضحًا أن التحاليل تمثل وسيلة حماية للطالب قبل أن تكون إجراءً رادعًا، حتى لو كان الطالب يفكر في التوقف عن التعاطي قبل الامتحان.

وأكد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية أنه في حال ثبوت إيجابية التحليل، يتم اعتبار المادة محل الامتحان «سقوطًا»، مع السماح للطالب بدخول باقي المواد، بما يحقق الردع دون تدمير مستقبل الطالب بالكامل.

وشدد خالد على ضرورة التزام الجامعات بعدم السماح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان دون إجراء التحليل، موضحًا أن هذا الإجراء لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره «تحليل مخدرات»، وإنما «تحليل قوة الشباب»، في رسالة إيجابية تهدف إلى حماية الطلاب لا التشهير بهم.

وأشار إلى أن تتحمل الجامعات تكلفة إجراء التحاليل، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان عدم تحميل الطلاب أو أسرهم أي أعباء مالية، وتحقيق العدالة في التطبيق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان مسؤولية جماعية، تتطلب تعاون الدولة والجامعات والأسرة، حفاظًا على أمن المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.

الحرية حزب الحرية البرلمان النواب مجلس النواب

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

فتة كبدة الدجاج

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

