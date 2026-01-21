أخبار التوك شو| مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة.. وتحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

لا غنى عنه.. سامح شكري: تقدير أمريكي للدور الإقليمي لمصر



أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وضوح الرؤية والارتكان إلى مبدأ ثابت ساعد مصر على تجاوز الضغوط بشأن ملف التهجير.

الانسحاب مش انتصار.. موقف مفاجئ لنوليا مصطفى من الخيانة الزوجية



قالت الفنانة نوليا مصطفى، إنّ المرأة أمام خيانة الزوج أمامها خياران: الانسحاب أو الحفاظ على الأسرة.

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة



أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصري الذي يسافر زيارة بتليفونه المحمول ثم يعود مرة أخرى ليس مطلوبا منه أي إجراء أو سداد أي رسوم.

وقال أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن المصري المقيم بالخارج حال زيارته للقاهرة أكثر من مرة خلال العام يتجديد "الـ 99 يوم سماح" بمكالمة تليفون أو من خلال التطبيق، مؤكدا ان تطبيق قرار إنهاء فترة الإعفاء الجمركي للتليفونات المحمولة الواردة من الخارج غدا 12 ظهرا.

هل سيتم عرضه في رمضان القادم؟.. الفنان هشام ماجد يكشف موعد عرض مسلسل "أشغال شقة" الجزء الثالث



أكد الفنان هشام ماجد، أنه سيكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة"، ولكن لم يتم عرضه في موسم رمضان الحالي، خاصة أنه كنت اعمل على تصوير فيلم سينمائي.

وقال هشام ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سنعمل بجد كبير في الجزء الثالث، وسنعمل على أن يتم عرضه في رمضان بعد القادم، معلقا “ أنا متحمس لتقديم هذا الجزء وسنعمل على أن يكون عمل قوي”.

التعليم العالي: تقديم 35 ألف منحة دراسية في العام الدراسي الحالي



علق الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات " منحة علماء المستقبل .

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي



علق سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، على ارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 6390 جنيهًا، قائلا: إن تحركات الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث السياسية العالمية، خاصة السياسات الأمريكية وقرارات الفيدرالي.

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل



قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية واضحة، تبدأ اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، تعكس تأثيرات مباشرة للتغير المناخي.

الترخيص لصيدليات بتركيبات أدوية لأول مرة بمصر لعلاج الأورام | تفاصيل مهمة



علق الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، على قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية.