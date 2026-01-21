"جهاز قطر" وجولدمان ساكس يستهدفان شراكة استثمارية بـ25 مليار دولار

اتفق جهاز قطر للاستثمار و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) على توسيع شراكتهما الاستراتيجية في خطوة قد تشهد التزام الصندوق السيادي بإجمالي 25 مليار دولار مع ذراع إدارة الأصول لدى البنك الأميركي.

جهاز قطر للاستثمار يخطط لتوظيف رأس المال عبر مجموعة من استراتيجيات الأسواق الخاصة القائمة والجديدة، بصفته مستثمراً محورياً، إضافة إلى فرص استثمار مباشر، وفق بيان صدر الثلاثاء. وقال "غولدمان ساكس"، الذي يدير أكثر من 625 مليار دولار من الاستثمارات البديلة عالمياً، إنه سيعمل أيضاً على توسيع عدد موظفيه بشكل ملموس في الدوحة، مع تحول المكتب إلى مركز استراتيجي وأكبر مكتب إقليمي لإدارة الأصول.

وأضاف البنك أنه سيعمل كذلك على "تقديم خدمات استشارية استراتيجية وإرشادات بشأن تكوين رأس المال وفرص الاندماج والاستحواذ وتطوير اقتصاد قطر وأسواق رأس المال"، بما في ذلك "تشجيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الشركات القطرية الرئيسية".

قال الرئيس التنفيذي لـ"غولدمان ساكس" ديفيد سولومون في البيان إن مسار قطر نحو تنويع اقتصادها يوفّر "فرصة كبيرة لتوسيع تأثير الدولة، وتعزيز ترابطها العالمي، وجاذبيتها كشريك استثماري متعدد الأوجه".