الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل مواجهة «يانج أفريكانز»
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل

لقى سائق قطار مصرعه وأصيب آخرون بجروح إثر خروج قطار عن مساره قرب  مدينة برشلونة الإسبانية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

خروج قطار عن مساره في برشلونة

وأفادت السلطات الإسبانية بمقتل سائق قطار وإصابة 37 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة في حالة خطيرة، إثر خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه قرب برشلونة.

ووفقاً لمسئولين محليين، اصطدم قطار "روداليس" بجدار استنادي انهار على السكة الحديدية بين جيليدا وسانت سادورني مساء الثلاثاء.

وقال مفتش الإطفاء الإقليمي في كاتالونيا، كلاودي غاياردو، إنه تم إجلاء جميع الركاب من القطار.

ووقع الحادث في ظل عواصف شديدة تجتاح شمال شرق إسبانيا، حيث أعلنت المناطق الساحلية في شرق وشمال غرب إسبانيا حالة التأهب القصوى بسبب الأحوال الجوية.

وأفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بوجود 11 سيارة إسعاف في موقع الحادث في جيليدا، كاتالونيا، على بعد حوالي 35 كيلومتراً (21.7 ميلاً) غرب برشلونة، لتقديم العلاج للمصابين.

وأعلنت إدارة الإطفاء عن إرسال 35 فرقة إطفاء إلى المنطقة، وإنقاذ أحد الركاب الذي كان محاصراً داخل القطار.

في تحديث لاحق، أفادت الشركة بأنه لم يبقَ أحدٌ داخل القطار، وأن فرقها تُجري تمشيطًا للمنطقة لاستبعاد وجود ضحايا آخرين.

وأفادت خدمات الطوارئ أنها أجلت بعض المصابين إلى مستشفيات مويسيس بروجي، وبيلفيتج، وفيلا فرانكا القريبة.

كما خرج قطار آخر على شبكة قطارات برشلونة عن مساره يوم الثلاثاء.

وقالت شركة "أديف"، المشغلة لشبكة السكك الحديدية الإسبانية، في بيان: "اصطدمت صخرةٌ اقتلعتها العاصفة بمحور القطار".

وكان القطار يسير بين بلانيس وماسانيت-ماسانيس، شمال شرق برشلونة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم تعليق الخدمة.

وتأتي هذه الحوادث في كاتالونيا بعد يومين من اصطدام قطارين فائقَي السرعة في أداموز، الأندلس، في واحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية الإسبانية منذ أكثر من عقد.

من المعروف أن 42 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد خروج عربات قطار متجه إلى مدريد عن مسارها وعبورها إلى المسارات المقابلة ثم اصطدامها بقطار سريع قادم.

