قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب
تحت ضغط فيفا ويويفا.. جيش الاحتلال يعلق هدم ملعب كرة قدم بالضفة الغربية
فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. محاكمة ولية أمر وزوجها ضربا مشرفة اتوبيس مدرسة بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تنظر بعد قليل محكمة جنح العمرانية ، أولى جلسات محاكمة ولية أمر وزوجها بتهمة التعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية.

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإخلاء سبيل ولية أمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية، على خلفية توبيخ المشرفة لابنتهما، بعد أن تم احتجازهما سابقًا على ذمة التحقيق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

وكشفت التحقيقات أن المشرفة كانت تقوم بالإشراف على الطفلة لأول مرة، وأثناء إعادة التلميذة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها، وعقب وصول الأتوبيس قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الأتوبيس، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.

التعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي جنح العمرانية محاكمة ولية أمر وزوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

ترشيحاتنا

شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق جديد للمناخ

شراكة «إماراتية – عالمية» لإطلاق صندوق «ألتيرا» للمناخ بـ 250 مليون دولار

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

بالصور

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد