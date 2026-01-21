بعد قليل.. محاكمة ولية أمر وزوجها ضربا مشرفة اتوبيس مدرسة بالعمرانية

تنظر بعد قليل محكمة جنح العمرانية ، أولى جلسات محاكمة ولية أمر وزوجها بتهمة التعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية.

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإخلاء سبيل ولية أمر وزوجها المتهمين بالتعدي على مشرفة أتوبيس مدرسي بمنطقة العمرانية، على خلفية توبيخ المشرفة لابنتهما، بعد أن تم احتجازهما سابقًا على ذمة التحقيق بكفالة مالية 10 آلاف جنيه للأولى و5 آلاف جنيه للثاني.

وكشفت التحقيقات أن المشرفة كانت تقوم بالإشراف على الطفلة لأول مرة، وأثناء إعادة التلميذة إلى منزلها فوجئت بوالدة الطفلة تنتظرها، وعقب وصول الأتوبيس قامت ولية الأمر بالتعدي على المشرفة وسحلها من أعلى الأتوبيس، فيما منع والد الطفلة المارة من التدخل، بزعم أن المشرفة وبخت ابنتهما.