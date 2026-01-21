قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القصة الكاملة لرجلين ارتديا ملابس نسائية ونقابين لسرقة خالة أحدهما وقتلها

القصة الكاملة لرجلين ارتدا ملابس نسائية ونقابين لسرقة خالة أحدهما
القصة الكاملة لرجلين ارتدا ملابس نسائية ونقابين لسرقة خالة أحدهما
إسلام دياب

طرق على باب شقة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تفتح الفتاة الشابة الباب لتتفاجأ باثنين يرتديان ملابس نسائية ونقاب وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما، مما أسفر عن وفاة والدتها وقيامهما بسرقة بعض المبالغ المالية والمشغولات ذهبية الموجودة بالشقة ولاذا بالفرار، وفي هذا التقرير نوضح القصة الكاملة لتلك الجريمة الشنعاء..

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان الملابس النسائية والنقاب لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته. 

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بوفاة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) وسرقة منزلها بالإكراه ، وبسؤال كريمتها قررت بأنها حال تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما فوجئتا بطرق باب الشقة ولدى قيامها بفتح الباب دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب" وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما ، مما أسفر عن وفاة والدتها وقيامهما بسرقة ( بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية ) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجل شقيقة المتوفاة ، نجل عمومته) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما باحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية بمنزلها ، وحال قيامهما بتقييد المتوفاة قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال زوج ضحية بولاق الدكرور: كنت خارج المنزل وجالي اتصال من ولادي إن زوجتي مغمى عليها، رحت لقيت الإسعاف بتاخدها، ولما سألت بنتي عن اللي حصل قالت إن اتنين كانوا متنكرين ولابسين نقاب، وقالوا إنهم السكان الجداد، دخلوا عليهم وكتّفوا بنتي وغمّوا عينيها، ولما زوجتي قاومتهم تعدّوا عليها بالضرب وخنقوها وسرقوا ذهبها وهربوا.

بولاق الدكرور قتل سرقة بالإكراه رجال بنقاب نقاب ملابس نسائية قتل خالته

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
فقر الدم
