رياح نشطة ودفء نهاري يخادع البرودة.. الأرصاد تحذر: لا تخففوا الملابس رغم ارتفاع الحرارة

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها وتنبيهاتها للمواطنين، موضحة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وتأثيرها على مختلف المحافظات.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية، تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، وسيكون ملحوظا فى فترات الصباح أكثر حتي فترات الظهيرة، وبالتالي يساعد الإحساس بالبرودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس فى الصباح شديد البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ولكن مع تقدم ساعات النهار، تبدأ البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية ووجود لإمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، تساعد على وجود إرتفاعات طفيفة فى قيم درجات الحرارة، وتكون أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى لثلاث درجات.

وتابعت أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، وتصل إلى 28 و29 درجة مئوية فى محافظات جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء دافئة بشكل كبير، إلى جانب إرتفاع الصغري فترات الليل عن الأيام الماضية وتخف البرودة قليلا، والأجواء تكون باردة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من صحراء مطروح أو الصحراء الغربية، ويؤدي لإنخفاض للرؤية الأفقية بشكل مؤثر فى المنطقة الغربية، وبعض الأتربة العالقة فى المحافظات الداخلية، خاصة بالأماكن المكشوفة فى القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة موجودة فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وضعيفة جدا بالمناطق الداخلية فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة.

وأعلنت أن إرتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الخمس أو الستة أيام القادمين، تظل العظمي فى القاهرة الكبري تتجاوز ال22 و23 درجة نهارا، ناصحة بعدم تخفيف الملابس ولا تنخدعوا بالطقس.