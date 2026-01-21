قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رياح نشطة ودفء نهاري يخادع البرودة.. الأرصاد تحذر: لا تخففوا الملابس رغم ارتفاع الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها وتنبيهاتها للمواطنين، موضحة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وتأثيرها على مختلف المحافظات.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية، تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة، وسيكون ملحوظا فى فترات الصباح أكثر حتي فترات الظهيرة، وبالتالي يساعد الإحساس بالبرودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس فى الصباح شديد البرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ولكن مع تقدم ساعات النهار، تبدأ البلاد تتأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية ووجود لإمتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، تساعد على وجود إرتفاعات طفيفة فى قيم درجات الحرارة، وتكون أعلي من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى لثلاث درجات.

وتابعت أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، وتصل إلى 28 و29 درجة مئوية فى محافظات جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء دافئة بشكل كبير، إلى جانب إرتفاع الصغري فترات الليل عن الأيام الماضية وتخف البرودة قليلا، والأجواء تكون باردة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من صحراء مطروح أو الصحراء الغربية، ويؤدي لإنخفاض للرؤية الأفقية بشكل مؤثر فى المنطقة الغربية، وبعض الأتربة العالقة فى المحافظات الداخلية، خاصة بالأماكن المكشوفة فى القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة موجودة فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وضعيفة جدا بالمناطق الداخلية فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة.

وأعلنت أن إرتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الخمس أو الستة أيام القادمين، تظل العظمي فى القاهرة الكبري تتجاوز ال22 و23 درجة نهارا، ناصحة بعدم تخفيف الملابس ولا تنخدعوا بالطقس.

الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيسة المفوضية الأوروبية: مستقبل جرينلاند يحدده شعبها فقط

صورة أرشيفية

بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه في العراق

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر لوقف إطلاق النار

بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد