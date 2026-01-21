ادعى تعمدهم تعطيل العمل.. القبض على مروج فيديو مزيف عن وحدة المرور بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/ الجارى حال توجه المذكور لوحدة المرور المشار إليها لإستخراج شهادة بيانات لسيارة ملك أحد أصدقائه ، قام الموظف المسئول بإفهامه بعدم إمكانية إستخراج الشهادة لعدم حمله توكيل من مالك السيارة والعودة عقب إستيفاء الأوراق فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لدفعهم لإنهاء الإجراءات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.