الرئيس السيسي: نبذل جهودا اقتصادية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة

قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهودا اقتصادية كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى دافوس الاقتصادي: مصر حريصة على أن تكون عنصرا للاستقرار في المنطقة، خاصة خلال العقد الأخير.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر حاولت في الأخيرة لأزمة قطاع غزة، أن تكون عنصر استقرار فى المنطقة التي تعاني من بعض الإضطرابات.

وأضاف: “كنا عارفين أننا نبذل جهود كبيرة جدا على الصعيد الإقتصادي فى مصر لتجهيز الدولة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذى وضعناها حتي 2030”.

وأردف: “عملنا إجراءات كثيرة تهدف إلى جذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية، وكان من ضمن عناصر البنية التحتية هو عمل إستقرار”.

ووجه رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلا: “ مصر مارست سياسية ترتكز على دعم الإستقرار والحفاظ عليه ليس فقط داخل مصر بل فى محيطها الإقليمي والدولي وكانت دائما مشاركتها إيجابية فى هذا الأمر، للحفاظ على أوجه إستعادة الإستقرار التي تعرضت له المنطقة خلال العشر سنوات الماضية”.

وأردف: “عندنا شواطئ بالبحر الأحمر والمتوسط، وتم إنشاء شبكة موانئ كبيرة جدا يصاحبها شبكة طرق وسكة حديد متقدمين جدا”.