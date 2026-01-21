جامعة بنها تحافظ على تصنيفها في 5 تخصصات علمية طبقا لـ "التايمز البريطاني"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة ظهرت في خمس تخصصات في اصدار تصنيف التايمز للموضوعات لهذا العام بالتخصصات التي تم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

الترتيب العالمى للتصنيفات

وأضاف "الجيزاوي" انه في الترتيب العالمي قد جاءت ضمن الفئة 501-600 في مجال علوم الحاسب ضمن (1,165) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الثالثة ضمن 21 جامعة مصرية، وفي مجال علوم الفيزياء جاءت بالفئة 601-800 ضمن (1,497) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الثالثة ضمن 28 جامعة مصرية.



وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الى أن الجامعة جاءت ضمن الفئة 601-800 في مجال الهندسة ضمن (1,555) جامعة عالمية، وعلى المستوى المحلي جاءت بالفئة الثالثة ضمن 29 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف، كما جاءت ضمن الفئة 501-600 في مجال علوم الحياة ضمن (1,211) جامعة عالمية وبالفئة الثالثة ضمن 23 جامعة مصرية، وبالترتيب 801-1000 في مجال العلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية ضمن (1,230) جامعة عالمية، وبالفئة الخامسة ضمن 28 جامعة مصرية.

وتوجه رئيس جامعة بنها التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين في مجال العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والعلوم الطبية الإكلينيكية والعلوم الصحية وعلوم الحاسب والهندسة لهذا التميز، متمنيا مزيد من التقدم وتحقيق مراكز أعلى على مستوى جميع الموضوعات.



الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

مع العلم بأن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات قد أجرى تغيرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI)، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مقاييس ببليومترية فرعية مصممه لتكون أكثر تمثيلا لجوده مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغيرات الأخرى التي طرأت على منهجيه التصنيف للإصدار الحالي.