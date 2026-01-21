بعثة مشترين دولية تعزز نجاح «أجري إكسبو» وتفتح أسواقًا جديدة للصادرات المصرية

اختتم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة المشترين الدولية على هامش معرض أجري إكسبو، والتي شهدت مشاركة 33 مستوردًا من 13 دولة مختلفة، في خطوة أسهمت في تعزيز الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وأكد المجلس أن تنظيم البعثة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري، ساهم في تحويل المعرض إلى منصة فعالة لعقد الشراكات وبناء العلاقات التجارية المباشرة.

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن التكامل المؤسسي كان مفتاح استقدام المشترين الدوليين، مؤكدًا أن نجاح البعثة يعكس الدور المحوري للمجلس في دعم الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية للأسواق العالمية.

وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن التنوع الجغرافي للمشاركين من دول مثل السنغال، الأردن، تونس، العراق، فرنسا، إسبانيا، غانا، أوغندا، أنجولا، بولندا، المغرب وأربيل أسهم في إثراء المعرض وإبراز فرص المنتج المصري في المنافسة عبر أسواق متعددة.

وأوضح يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، أن اللقاءات الثنائية بين الشركات المشترية والشركات العارضة أسفرت عن اتفاقات مبدئية وفرص استثمارية واعدة، أبرزها تعاون بين شركة بولندية ومصرية في مجال تصنيع الجرارات الزراعية، إلى جانب تقدم ملموس في مجال المبيدات والأسمدة والبذور، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.



وأكد المهندس محمد غازي، مدير معرض أجري إكسبو، أن نجاح المعرض يعكس انتقاله من الطابع المحلي إلى البعد الدولي، مع خطة لزيادة عدد المشترين الدوليين إلى 300 مشتري في الدورة المقبلة، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة إقليمية ودولية رائدة في القطاع الزراعي.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في دعم الشركات المصرية وتعظيم الاستفادة من المعارض الدولية وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.