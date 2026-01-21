قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
بعثة مشترين دولية تعزز نجاح «أجري إكسبو» وتفتح أسواقًا جديدة للصادرات المصرية

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة
ولاء عبد الكريم

اختتم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعثة المشترين الدولية على هامش معرض أجري إكسبو، والتي شهدت مشاركة 33 مستوردًا من 13 دولة مختلفة، في خطوة أسهمت في تعزيز الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. 

وأكد المجلس أن تنظيم البعثة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري، ساهم في تحويل المعرض إلى منصة فعالة لعقد الشراكات وبناء العلاقات التجارية المباشرة.

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أن التكامل المؤسسي كان مفتاح استقدام المشترين الدوليين، مؤكدًا أن نجاح البعثة يعكس الدور المحوري للمجلس في دعم الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية للأسواق العالمية. 

وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن التنوع الجغرافي للمشاركين من دول مثل السنغال، الأردن، تونس، العراق، فرنسا، إسبانيا، غانا، أوغندا، أنجولا، بولندا، المغرب وأربيل أسهم في إثراء المعرض وإبراز فرص المنتج المصري في المنافسة عبر أسواق متعددة.

وأوضح يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، أن اللقاءات الثنائية بين الشركات المشترية والشركات العارضة أسفرت عن اتفاقات مبدئية وفرص استثمارية واعدة، أبرزها تعاون بين شركة بولندية ومصرية في مجال تصنيع الجرارات الزراعية، إلى جانب تقدم ملموس في مجال المبيدات والأسمدة والبذور، بما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.
 

وأكد المهندس محمد غازي، مدير معرض أجري إكسبو، أن نجاح المعرض يعكس انتقاله من الطابع المحلي إلى البعد الدولي، مع خطة لزيادة عدد المشترين الدوليين إلى 300 مشتري في الدورة المقبلة، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة إقليمية ودولية رائدة في القطاع الزراعي. 

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في دعم الشركات المصرية وتعظيم الاستفادة من المعارض الدولية وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين لتحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.

معرض أجري إكسبو النمو الاقتصادي المبيدات فرص استثمارية تطوير الأعمال والتعاون

