من هو رئيس الموارد البشرية الجديد بالبنك الزراعي المصري؟

في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أعلن البنك عن تعيين كريم يوسف، رئيساً تنفيذياً للموارد البشريه، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفر فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

ويُعد كريم يوسف، أحد أبرز خبراء الموارد البشرية في القطاع المصرفي والعديد من القطاعات، مدعوماً بسنوات خبرة تفوق 35 عاماً، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في عدد من المؤسسات الكبرى، أبرزها التحاقه بالعمل في بنك CIB رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية، ثم نائباً لرئيس الشركة المصرية للاتصالات للموارد البشرية، قبل انتقاله للعمل بالبنك الزراعي المصري، لقيادة مجموعة الموارد البشرية.

وكان قد بدأ مسيرته المهنية عام 1994 من خلال عمله في مكتب أرثر آندرسن"Arthur Andersen"، للاستشارات، أعقبها عمله مديراً للموارد البشرية في شركة العز الصناعية، ثم مديراً لمكتب شركة هاي جروب "Hay Group" في مصر، والتي تُعد أحد أكبر الشركات العالمية والرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية، ثم مديراً للموارد البشرية في شركة استرازينيكا "AstraZeneca" للأدوية.

يؤمن كريم يوسف، بأن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال استقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها، والحفاظ عليها بالتدريب والتطوير، في بيئة عمل داعمة ومحفزة.