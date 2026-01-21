حقنة كورتيزون واحدة.. هل يمكن أن تصبح قـ.اتلة؟

تُستخدم حقن الكورتيزون منذ عقود لعلاج الالتهابات المزمنة، آلام المفاصل، التورّمات، والحساسية الشديدة، ورغم فعاليتها في تخفيف الألم بسرعة، إلا أن لها مخاطر صحية محتملة قد تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر أو تحت إشراف طبي دقيق.

ما هي حقن الكورتيزون؟

الكورتيزون هو هرمون ستيرويدي يستخدم لعلاج الالتهابات المزمنة، التورّمات، آلام المفاصل، وحالات الحساسية الشديدة. تُعطى الحقنة عادة مباشرة في المفصل أو المنطقة المصابة لتخفيف الألم بسرعة، ويعتبرها الكثيرون إجراءً آمنًا إذا تم تحت إشراف طبي دقيق، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الأسباب الحقيقية وراء الوفاة بسبب حقن الكورتيزون

على الرغم من ندرة الحالات، إلا أن حقن الكورتيزون قد تحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الصحيحة:

عدوى شديدة

في حالة عدم تعقيم المكان أو المعدات بشكل كامل، يمكن أن تنتقل البكتيريا مباشرة إلى المفصل أو مجرى الدم، ما يسبب عدوى خطيرة قد تهدد الحياة.

أعراض تحسسية حادة

بعض المرضى قد يصابون برد فعل تحسسي للكورتيزون أو المواد المضافة في الحقنة، مثل تورّم الوجه، صعوبة التنفس، أو صدمة تحسسية.

مشكلات قلبية أو ضغط الدم

ارتفاع السكر والضغط بشكل مفاجئ بعد الحقن قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة خاصة لدى كبار السن أو مرضى القلب والسكري.

حقنة كورتيزون واحدة.. هل يمكن أن تكون قاتلة؟

ضعف الأنسجة وتمزق الأوتار

الاستخدام المفرط لحقن الكورتيزون قد يسبب ترقّق الجلد، ضعف العضلات والأوتار، وقد يؤدي إلى إصابات داخلية شديدة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة.

تحذيرات الأطباء

أطباء متخصصون يؤكدون أن الحقن، رغم فعاليتها، ليست آمنة بشكل مطلق:

يجب الالتزام بعدد محدد من الحقن سنويًا

تجنب الحقن المتكرر في نفس المفصل دون فحص دقيق

التأكد من وجود تعقيم كامل ومعدات طبية موثوقة

كما يحذرون من المراكز غير المعتمدة أو الأطباء غير المتمرسين، الذين قد يضاعفون خطر العدوى أو المضاعفات الأخرى.

