سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
فن وثقافة

كريم الشناوي بعد لقائه وزير الثقافة: دعم حقيقي للمواهب الشابة

كريم الشناوى
كريم الشناوى
يمنى عبد الظاهر

عبّر المخرج كريم الشناوي عن تقديره للدعم الذي توليه وزارة الثقافة للمبدعين الشباب، وذلك عقب لقائه بوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشروعًا مختلفًا يمثل بداية لتعاون مثمر يهدف إلى دعم السينما المصرية وفتح المجال أمام اكتشاف طاقات إبداعية جديدة

وكتب كريم الشناوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «شرفت بلقاء معالى وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، فى جلسة نقاشية ثرية تركزت حول وضع السينما المصرية بشكل عام، وما يمكن أن نقدمه من مبادرات وأفكار جديدة لتطوير هذه الصناعة العريقة».

وأضاف: «أكثر ما يبعث على التفاؤل هو انفتاح معالى الوزير وحرصه على الاستماع لرؤى السينمائيين ودعم المبادرات التى تهدف لإحداث تغيير حقيقى فى آليات العمل السينمائي».

واختتم: "وقد أسعدنى جداً أن اللقاء امتد للحديث عن تجاربى الأخيرة، وفيلميَّ «ضي» و«السادة الأفاضل»، وكان لمتابعة معالى الوزير لهذه الأعمال ومعرفته بتفاصيلها أثر طيب جداً فى نفسى. كل الشكر له على سعة الصدر وحفاوة الاستقبال".

يذكر أنه عرض للمخرج كريم الشناوى مؤخرًا فيلم السادة الأفاضل، منصة «يانجو بلاي»، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائية المصرية بشهر أكتوبر الماضى، بالإضافة لعرضه فى السعودية والدول العربية، واكتفى فيلم السادة الأفاضل بتحقيق إيرادات 116 مليون و533 ألف جنيه مصرى فى السعودية.

وتدور أحداث الفيلم فى قرية مصرية حول عائلة أبوالفضل التى يهزها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق الذى يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازى الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذى عرفاه، ويتضح أن جلال كان متورطًا فى تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التى تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها فى صراعات.

ويشارك فى فيلم السادة الأفاضل الفنانون محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقى، محمد شاهين، أشرف عبدالباقى، انتصار، على صبحى، ناهد السباعى، هنادى مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلى، أحمد السعدنى، حنان سليمان، دنيا ماهر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوى.

جانب من دورات التدريب

ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض القاهرة للكتاب

المصرية للانصالات

المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

