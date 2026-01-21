كريم الشناوي بعد لقائه وزير الثقافة: دعم حقيقي للمواهب الشابة

عبّر المخرج كريم الشناوي عن تقديره للدعم الذي توليه وزارة الثقافة للمبدعين الشباب، وذلك عقب لقائه بوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشروعًا مختلفًا يمثل بداية لتعاون مثمر يهدف إلى دعم السينما المصرية وفتح المجال أمام اكتشاف طاقات إبداعية جديدة

وكتب كريم الشناوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «شرفت بلقاء معالى وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، فى جلسة نقاشية ثرية تركزت حول وضع السينما المصرية بشكل عام، وما يمكن أن نقدمه من مبادرات وأفكار جديدة لتطوير هذه الصناعة العريقة».

وأضاف: «أكثر ما يبعث على التفاؤل هو انفتاح معالى الوزير وحرصه على الاستماع لرؤى السينمائيين ودعم المبادرات التى تهدف لإحداث تغيير حقيقى فى آليات العمل السينمائي».

واختتم: "وقد أسعدنى جداً أن اللقاء امتد للحديث عن تجاربى الأخيرة، وفيلميَّ «ضي» و«السادة الأفاضل»، وكان لمتابعة معالى الوزير لهذه الأعمال ومعرفته بتفاصيلها أثر طيب جداً فى نفسى. كل الشكر له على سعة الصدر وحفاوة الاستقبال".

يذكر أنه عرض للمخرج كريم الشناوى مؤخرًا فيلم السادة الأفاضل، منصة «يانجو بلاي»، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائية المصرية بشهر أكتوبر الماضى، بالإضافة لعرضه فى السعودية والدول العربية، واكتفى فيلم السادة الأفاضل بتحقيق إيرادات 116 مليون و533 ألف جنيه مصرى فى السعودية.

وتدور أحداث الفيلم فى قرية مصرية حول عائلة أبوالفضل التى يهزها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق الذى يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازى الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذى عرفاه، ويتضح أن جلال كان متورطًا فى تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التى تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها فى صراعات.

ويشارك فى فيلم السادة الأفاضل الفنانون محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقى، محمد شاهين، أشرف عبدالباقى، انتصار، على صبحى، ناهد السباعى، هنادى مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلى، أحمد السعدنى، حنان سليمان، دنيا ماهر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوى.