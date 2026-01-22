قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يوازن قانون الإعلانات بين المظهر العام وحماية المعلنين؟

الاعلانات
الاعلانات

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على إنشاء جهاز يُسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويختص بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة وتركيب كاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويترأس مجلس إدارة الجهاز رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم الوزراء المختصين في الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن يصدر بتشكيله وموارده المالية ومصروفاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.

ويُشترط للحصول على أي ترخيص لإقامة إعلان أو لافتة؛ الحصول على موافقة الجهة المختصة، حيث يتم البت في الطلب خلال 60 يومًا، وتعد الموافقة ضمنية حال انقضاء هذه المدة شرط استيفاء المستندات المطلوبة، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد بنفس الشروط، مع مراعاة التنظيم الحضري وحركة المرور ومظهر المنطقة.

كما يُخوّل القانون الجهة المختصة إلغاء الترخيص عند استجداد متطلبات التنظيم أو التخطيط أو تأثير الإعلان على حركة المرور أو الشكل العام للمنطقة، مع حق المرخص له في الحصول على تعويض.

ونصت المادة التاسعة على عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام القانون، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وإزالة الإعلان المخالف وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال امتناع المخالف عن التنفيذ، يحق للجهة المختصة الإزالة على نفقته دون المطالبة بأي تعويض عن التلف الناتج.

قانون الإعلانات المظهر العام حماية المعلنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

سيارة مارسيلوس رايلز

رجل يقود سيارة مدمرة يجمع 25 ألف دولار تبرعات لإصلاحها

موقع Downdetector

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

Yahoo

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد