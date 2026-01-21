رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال دمر 85% من المنازل والمباني في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الاحتلال دمر 85% من المنازل والمباني في غزة، وأننا ندعم خطة ترامب الرامية إلى وقف الحرب في غزة.



وأضاف مصطفي خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن يجب أن تكون غزة والضفة والقدس تحت سلطة دولة موحدة، ونؤكد أهمية فتح معابر غزة لإدخال أكبر قدر من المساعدات.

ولفت إلى أنه يجب التحرك بشكل أسرع في قضايا الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار بغزة، ونتطلع للعمل مع مجلس سلام غزة وتوفير الدعم اللازم له.

وأوضح أن لدينا خطط جاهزة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، ونثمن الدعم المصري الأردني لجهود وقف حرب غزة، وأن الدور المصري ذو أهمية كبرى لتعزيز الأمن في غزة.

وتابع:" نعمل مع مصر لدعم جهود إعادة إعمار غزة، والحكومة الإسرائيلية انتهكت البنود الاقتصادية في معاهدة أوسلو، وعلى إسرائيل احترام الاتفاقات والانسحاب من قطاع غزة.