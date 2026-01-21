موعد ومكان عزاء والدة نضال الشافعي

يستقبل الفنان نضال الشافعي واجب العزاء فى وفاة والدته بمسجد الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل.

وحرص كل من السيناريست خالد جلال والفنان عمرو عبد العزيز على حضور جنازة والدة الفنان نضال الشافعي.

وانتابت حالة من الحزن الشديد الفنان نضال الشافعي لحظة تشييع جثمان والدته التى توفيت منذ قليل وهو ما أعلن عنه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نعي نقابة الممثلين لوالدة نضال الشافعي

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، والدة الفنان نضال الشافعى، الذى أعلن منذ قليل عن وفاة والدته.

وقالت النقابة فى بيانها: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، والدة الفنان نضال الشافعى التى رحلت إلى رحمة الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

وكتب نضال الشافعي عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت الي رحمه الله أغلي الناس أمي".

صلاة الجنازة على والدة نضال الشافعي

وتابع: “صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد آل بهجت دريم لاند، والدفن بمقابر العائلة طريق الواحات، اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.