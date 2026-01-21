محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية «صح صح» مع لارا ترامب قبل طرحها

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأحدث أعماله الغنائية بعنوان «صح صح»، والتي يتعاون فيها مع لارا ترامب، والمقرر طرحها يوم 23 يناير الجاري، وذلك بعد تفاعل واسع من متابعيه مع الإعلان عن العمل.



وروج محمد رمضان للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشر منشورًا ترويجيًا وعلق عليه قائلًا: «نهارنا أبيض من البيت الأبيض.. استعدوا لطرح فيديو كليب لارا ترامب ومحمد رمضان»



ومن المقرر طرح فيديو كليب أغنية «صح صح»، التى تجمع لارا ترامب ومحمد رمضان، يوم 23 يناير الجارى، وذلك عبر جميع المنصات الرقمية.

https://www.instagram.com/reel/DTxVkbZCBVp/?igsh=YWF3YmJzd2Q3OHpt