الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية «صح صح» مع لارا ترامب قبل طرحها

يمنى عبد الظاهر

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأحدث أعماله الغنائية بعنوان «صح صح»، والتي يتعاون فيها مع لارا ترامب، والمقرر طرحها يوم 23 يناير الجاري، وذلك بعد تفاعل واسع من متابعيه مع الإعلان عن العمل.


 وروج محمد رمضان للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث نشر منشورًا ترويجيًا وعلق عليه قائلًا: «نهارنا أبيض من البيت الأبيض.. استعدوا لطرح فيديو كليب لارا ترامب ومحمد رمضان»


ومن المقرر طرح فيديو كليب أغنية «صح صح»، التى تجمع لارا ترامب ومحمد رمضان، يوم 23 يناير الجارى، وذلك عبر جميع المنصات الرقمية.

https://www.instagram.com/reel/DTxVkbZCBVp/?igsh=YWF3YmJzd2Q3OHpt

الفنان محمد رمضان لارا ترامب صح صح البيت الأبيض فيديو كليب لارا ترامب

