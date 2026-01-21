داليا الأتربي: مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» تمثل رسالة قوية على الحضور الفاعل للدولة المصرية على الساحة الدولية، وتعكس حجم الثقة المتنامية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الأتربي - في بيان اليوم - أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة الدول وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية تسهم في تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء التنمية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة.

وأضافت أن كلمة الرئيس خلال المنتدى عكست رؤية مصر الواضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الدولة تمتلك إرادة سياسية قوية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مشاركة الرئيس في دافوس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، مؤكدة أن مصر أصبحت طرفًا فاعلًا في صياغة الرؤى الدولية المتعلقة بمستقبل الاقتصاد العالمي والتنمية الشامل