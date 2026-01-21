طريقة عمل النجرسكو بمذاق شهي

يعد النجرسكو من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في العزومات والتجمعات العائلية.. فكيف تعديها بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل النجرسكو في الفرن من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير النجرسكو

نصف كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

ملح

فلفل

بصلة مفرومة

فلفل ألوان مفروم

زيتون أخضر حلقات

طبق مشروم شرائح

زيت

زبدة

البشاميل:

1 لتر لبن

4 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملعقة كبيرة زبدة

جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه



طريقة عمل نجرسكو الدجاج

شوحى صدور الدجاج في حلة بها زبدة وزيت مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود.

اضيفي الفلفل الألوان والمشروم وقلبي كل الخليط وضيفي الدجاج مع المكرونة المسلوقة وجزء من البشاميل

ضعي خليط البشاميل في صينية فرن بايركس وضعي على الوجه طبقة من البشاميل

ثم الجبنة الموتزاريلا المبشورة على الوجه وضعيه في الفرن حتى النضج.

للبشاميل

في حلة بها زبدة وزيت شوحي الدقيق في إناء على النار وضيفي اللبن والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وقلبي كل الخليط حتى الغليان ويثقل القوام.