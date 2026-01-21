قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل النجرسكو بمذاق شهي

النجرسكو
النجرسكو
اسماء محمد

يعد النجرسكو من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة في العزومات والتجمعات العائلية.. فكيف تعديها بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل النجرسكو في الفرن من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير النجرسكو

نصف كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة

نصف كيلو صدور دجاج مكعبات

ملح 
فلفل

بصلة مفرومة

فلفل ألوان مفروم

زيتون أخضر حلقات

طبق مشروم شرائح

زيت

زبدة

البشاميل:
1 لتر لبن
4 ملعقة كبيرة دقيق
4 ملعقة كبيرة زبدة
جبنة موتزاريلا مبشورة للوجه


طريقة عمل نجرسكو الدجاج

شوحى صدور الدجاج في حلة بها زبدة وزيت مع البصل المفروم والملح والفلفل الأسود.

اضيفي الفلفل الألوان والمشروم وقلبي كل الخليط وضيفي الدجاج مع المكرونة المسلوقة وجزء من البشاميل

ضعي خليط البشاميل في صينية فرن بايركس وضعي على الوجه طبقة من البشاميل
ثم الجبنة الموتزاريلا المبشورة على الوجه وضعيه في الفرن حتى النضج.

للبشاميل
في حلة بها زبدة وزيت شوحي الدقيق في إناء على النار وضيفي اللبن والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وقلبي كل الخليط حتى الغليان ويثقل القوام.

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

