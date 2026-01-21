معرض الكتاب: نقدم وجبة ثقافية دسمة متنوعة للطفل

علق أحمد عبد العليم المشرف على أنشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على افتتاح فعاليات معرض الكتاب اليوم .

وقال أحمد عبد العليم في حواره على قناة " المحور"، :" وزارة الثقافة تسعى إلى استعادة أهمية القراءة للأطفال على مدار العام ".



وتابع أحمد عبد العليم :" الثقافة تعبر عن الهوية المصرية ولها عامل كبير في بناء وعي الأطفال ".

واكمل احمد عبد العيم :" معرض الكتاب يسعى لتقديم وجبة ثقافية دسمة ومتنوعة للطفل سواء من خلال الكتب او ورش عمل او جلسات حوارية من الأطفال المبدعين ".



ويقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57، لزوَّاره من الأطفال والبراعم، كتاب "رووووووور.. بيئة الغابات الاستوائية"، من إصدارات سلسلة كتاب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ويأتي كتاب «رووووووور» ضمن إصدارات كتاب نور الموجّهة للأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، ضمن سلسلة البيئات التي تهدف إلى تعريف الطفل بعالمه المتنوّع، حيث يصطحب الإصدار الصغار في رحلات معرفية شيّقة إلى الفضاء، وأعماق البحار، والقطبين، والغابات، والصحراء، بما يسهم في تنمية وعيهم البيئي والعلمي.

وتركّز قصة «رووووووور» على توعية الأطفال بأهمية حماية البيئة، والتنبيه إلى مخاطر القطع الجائر للأشجار، وما يترتب عليه من جفاف الغابات واندلاع الحرائق، ونقص نسبة الأكسجين على كوكب الأرض.