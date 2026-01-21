السفير محمد حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في مجلس السلام تستهدف حوكمة المنطقة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس السلام، الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حوكمة الأوضاع في المنطقة، ودعم مسارات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مجلس السلام يناقش عددًا من القضايا المحورية، في مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المجلس يُعد كيانًا انتقاليًا مؤقتًا لإدارة الأزمات وتهيئة الأوضاع لإعادة الإعمار.



وأضاف أن الهدف الأساسي من المجلس هو التعامل مع الملفات التي تمس استقرار المنطقة، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية خلال المرحلة الانتقالية.



