رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
أخبار العالم

رغم إعلان وقف إطلاق النار.. قسد تقتل 11 جنديا وتصيب أكثر من 25 في قصف لمواقع الجيش السوري

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شنت هجمات مكثفة استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري، خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا وإصابة أكثر من 25 جنديا بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن قسد نفذت أكثر من 35 عملية استهداف متفرقة، رغم سريان قرار وقف إطلاق النار، معتبرة ما جرى “انتهاكا واضحا وصريحا للتفاهمات المعلنة”، ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واحتواء التصعيد.

وشهد يوم أمس الثلاثاء، إعلان وزارة الدفاع السورية، وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري، اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً، على أن تستمر المهلة لمدة 4 أيام؛ التزاما بالتفاهمات التي جرى الإعلان عنها مع قسد، وحرصا على إنجاح المساعي الوطنية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن الجيش السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات، بما يضمن حماية قواته، والحفاظ على سيادة الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار متابعة التطورات الميدانية عن كثب.

وزارة الدفاع السورية قسد قوات سوريا الديمقراطية مهلة وقف إطلاق النار الجيش السوري

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

