رغم إعلان وقف إطلاق النار.. قسد تقتل 11 جنديا وتصيب أكثر من 25 في قصف لمواقع الجيش السوري

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شنت هجمات مكثفة استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري، خلال اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا وإصابة أكثر من 25 جنديا بجروح متفاوتة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن قسد نفذت أكثر من 35 عملية استهداف متفرقة، رغم سريان قرار وقف إطلاق النار، معتبرة ما جرى “انتهاكا واضحا وصريحا للتفاهمات المعلنة”، ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واحتواء التصعيد.

وشهد يوم أمس الثلاثاء، إعلان وزارة الدفاع السورية، وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري، اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً، على أن تستمر المهلة لمدة 4 أيام؛ التزاما بالتفاهمات التي جرى الإعلان عنها مع قسد، وحرصا على إنجاح المساعي الوطنية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وشددت الوزارة على أن الجيش السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات، بما يضمن حماية قواته، والحفاظ على سيادة الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار متابعة التطورات الميدانية عن كثب.