خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب

يعاني بعض الشباب والمراهقين من ظهور الشعر الأبيض في سن صغير بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة.

ووفقا لما جاء في موقع thewellnesscornerنكشف لكم أهم الفيتامينات والأطعمة التي تساعد في علاج الشعر الأبيض.

فيتامين ب12

يرتبط نقص فيتامين ب12 ارتباطًا وثيقًا بالشيب المبكر.

المصادر : البيض، منتجات الألبان، الأسماك، الدجاج، الحبوب المدعمة، والخميرة الغذائية.

نحاس

يساعد النحاس في إنتاج الميلانين، وهو الصباغ المسؤول عن لون الشعر.

المصادر : المكسرات (وخاصة الكاجو)، والبذور (مثل بذور عباد الشمس)، والمحار، والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية الداكنة.

حديد

ضروري لتدفق الدم الصحي إلى بصيلات الشعر.

المصادر : السبانخ، العدس، التوفو، اللحوم الحمراء، الفواكه المجففة، والحبوب المدعمة.

الزنك

يدعم صحة بصيلات الشعر وقد يقلل من الإجهاد التأكسدي.

المصادر : بذور اليقطين، والحمص، والمحار، واللوز.

فيتامين د

يرتبط ذلك بصحة بصيلات الشعر ومنع الشيب.

المصادر : ضوء الشمس، والأطعمة المدعمة، والأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان، والفطر، وصفار البيض.

مضادات الأكسدة

مكافحة الإجهاد التأكسدي لحماية بصيلات الشعر.

المصادر : التوت، الشاي الأخضر، الشوكولاتة الداكنة، الفواكه والخضراوات الملونة مثل الجزر والبرتقال والفلفل الحلو.

حمض الفوليك

يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يحسن صحة فروة الرأس وتصبغها.

المصادر : الفاصوليا، والهليون، والأفوكادو، والخضراوات الورقية، والشمندر، والبروكلي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

يغذي بصيلات الشعر ويحسن صحة فروة الرأس.

المصادر : الأسماك الدهنية، والجوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان.

البيوتين (فيتامين ب7)

يعزز نمو الشعر الصحي وقد يحسن التصبغ.

المصادر : البيض، والمكسرات، والبذور، والبطاطا الحلوة.

السيلينيوم

فهو يحمي الشعر من التلف التأكسدي ويدعم إنتاج الميلانين.

المصادر : جوز البرازيل، والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والعدس، والأرز البني، والحبوب الكاملة.