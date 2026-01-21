قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب

الشعر الابيض
الشعر الابيض
اسماء محمد

يعاني بعض الشباب والمراهقين من ظهور الشعر الأبيض في سن صغير بسبب اتباع بعض العادات الخاطئة.

ووفقا لما جاء في موقع thewellnesscornerنكشف لكم أهم الفيتامينات والأطعمة التي تساعد في علاج الشعر الأبيض.

فيتامين ب12

يرتبط نقص فيتامين ب12 ارتباطًا وثيقًا بالشيب المبكر.
المصادر : البيض، منتجات الألبان، الأسماك، الدجاج، الحبوب المدعمة، والخميرة الغذائية.

نحاس

يساعد النحاس في إنتاج الميلانين، وهو الصباغ المسؤول عن لون الشعر.
المصادر : المكسرات (وخاصة الكاجو)، والبذور (مثل بذور عباد الشمس)، والمحار، والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية الداكنة.

حديد

ضروري لتدفق الدم الصحي إلى بصيلات الشعر.
المصادر : السبانخ، العدس، التوفو، اللحوم الحمراء، الفواكه المجففة، والحبوب المدعمة.

الزنك

يدعم صحة بصيلات الشعر وقد يقلل من الإجهاد التأكسدي.
المصادر : بذور اليقطين، والحمص، والمحار، واللوز.

الشعر الابيض

فيتامين د

يرتبط ذلك بصحة بصيلات الشعر ومنع الشيب.
المصادر : ضوء الشمس، والأطعمة المدعمة، والأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان، والفطر، وصفار البيض.

مضادات الأكسدة

مكافحة الإجهاد التأكسدي لحماية بصيلات الشعر.
المصادر : التوت، الشاي الأخضر، الشوكولاتة الداكنة، الفواكه والخضراوات الملونة مثل الجزر والبرتقال والفلفل الحلو.

حمض الفوليك

يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يحسن صحة فروة الرأس وتصبغها.
المصادر : الفاصوليا، والهليون، والأفوكادو، والخضراوات الورقية، والشمندر، والبروكلي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

يغذي بصيلات الشعر ويحسن صحة فروة الرأس.
المصادر : الأسماك الدهنية، والجوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان.

البيوتين (فيتامين ب7)

يعزز نمو الشعر الصحي وقد يحسن التصبغ.
المصادر : البيض، والمكسرات، والبذور، والبطاطا الحلوة.

السيلينيوم

فهو يحمي الشعر من التلف التأكسدي ويدعم إنتاج الميلانين.

المصادر : جوز البرازيل، والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والعدس، والأرز البني، والحبوب الكاملة.

الشعر الابيض علاج الشعر الأبيض تعالج الشعر الأبيض علاج الشيب المبكر أطعمة تعالج الشعر الأبيض أطعمة لعلاج الشعر الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سيارة مارسيلوس رايلز

رجل يقود سيارة مدمرة يجمع 25 ألف دولار تبرعات لإصلاحها

موقع Downdetector

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

Yahoo

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد