«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مقررات متكاملة لدراسة اللغة الإنجليزية تستهدف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية إلى جانب طلاب التعليم العالي والجامعي والخريجين، في إطار دعم مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

تهدف المقررات إلى تمكين الدارسين من إتقان مستويات B1 – B2، من خلال التركيز على المهارات اللغوية الأربع «التحدث – الاستماع – القراءة – الكتابة»، بما يؤهل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة لإتقان اللغة الإنجليزية.

يأتي إطلاق هذه المقررات في إطار التعاون بين صندوق تطوير التعليم، ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع شركة سيسكو (Cisco)، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي حديث وفقًا للمعايير الدولية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم.

الدراسة تتم بنظام التعليم الإلكتروني «أونلاين»، ولا تتطلب حضورًا فعليًا، بما يتيح للطلاب والخريجين في مختلف المحافظات الاستفادة من المقررات بسهولة ومرونة، ودون التقيد بمكان أو توقيت محدد، وذلك في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة في التعليم.

البرنامج يستهدف مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي والخريجين، مع إتاحة مسارات تدريبية مرنة تراعي اختلاف المستويات والفئات العمرية، وتسهم في تأهيل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة في إتقان اللغة الإنجليزية.

للتسجيل لطلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والفني بمختلف أنواعه، يرجى الدخول على الرابط: https://forms.gle/z6TNHpz9rSrwLTGw9

للتسجيل لطلاب التعليم العالي والجامعي بمختلف أنواعه والخريجين، يرجى الدخول على الرابط: https://forms.gle/s4w46d5Z6eedgr6d7



