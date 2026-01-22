قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
حمدي فتحي يخطف الأنظار رفقة ابنه في أحدث ظهور
الحرس الثوري الإيراني: نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مقررات متكاملة لإتقان اللغة الإنجليزية

صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
أخبار البلد

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مقررات متكاملة لدراسة اللغة الإنجليزية تستهدف الطلاب في مختلف المراحل التعليمية إلى جانب طلاب التعليم العالي والجامعي والخريجين،  في إطار دعم مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

تهدف المقررات إلى تمكين الدارسين من إتقان مستويات B1 – B2، من خلال التركيز على المهارات اللغوية الأربع «التحدث – الاستماع – القراءة – الكتابة»، بما يؤهل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة لإتقان اللغة الإنجليزية.

يأتي إطلاق هذه المقررات في إطار التعاون بين صندوق تطوير التعليم، ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالشراكة مع شركة سيسكو (Cisco)، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي حديث وفقًا للمعايير الدولية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم.

الدراسة تتم بنظام التعليم الإلكتروني «أونلاين»، ولا تتطلب حضورًا فعليًا، بما يتيح للطلاب والخريجين في مختلف المحافظات الاستفادة من المقررات بسهولة ومرونة، ودون التقيد بمكان أو توقيت محدد، وذلك في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة في التعليم.

البرنامج يستهدف مختلف المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي والخريجين، مع إتاحة مسارات تدريبية مرنة تراعي اختلاف المستويات والفئات العمرية، وتسهم في تأهيل المتدربين للحصول على شهادات دولية معتمدة في إتقان اللغة الإنجليزية.

للتسجيل لطلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والفني بمختلف أنواعه، يرجى الدخول على الرابط: https://forms.gle/z6TNHpz9rSrwLTGw9

للتسجيل لطلاب التعليم العالي والجامعي بمختلف أنواعه والخريجين، يرجى الدخول على الرابط: https://forms.gle/s4w46d5Z6eedgr6d7


صندوق تطوير التعليم مجلس الوزراء مقررات متكاملة الطلاب مهارات الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

ترشيحاتنا

قرنبيط

طبق شتوي دافئ.. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة بخطوات بسيطة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم بإطلالة شتوية.. شاهد

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد