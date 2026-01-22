نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة

في إطار جهودها المستمرة لضبط المشهد الإعلامي، خاطبت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة المرخص بها في جمهورية مصر العربية، لمطالبتها بسرعة تقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمسة، وهي: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والتحرير، والمراسلة الإعلامية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الدورية لضبط المشهد الإعلامي، وتنظيم العمل داخل الوسائل الإعلامية، وضمان ممارسة المهنة من خلال أطر قانونية سواء كان القيد في سجلات النقابة، أو الحصول على تصاريح لمزاولة المهنة، وذلك للحفاظ على الرسالة الإعلامية المهنية.

عدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي دون القيد

وشددت نقابة الإعلاميين على جميع الوسائل الإعلامية بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي دون القيد أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة الصادر عن النقابة، محذّرة من أن مخالفة ذلك تُعرّض المخالف للمساءلة القانونية، سواء التأديبية أو الجنائية، كما تُعرّض الوسيلة الإعلامية نفسها للعقوبات المهنية والجنائية التي تصل إلى غلق الوسيلة.

وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقًا لنصوص القانون 93 لسنة 2016 في مادتي(88) و(89)