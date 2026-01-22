قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
أخبار البلد

للسلامة المهنية وتلافي أخطاء التشغيل.. السكة الحديد تنظم ندوة توعوية للعاملين بشرق الدلتا

ندوة توعوية
ندوة توعوية
حمادة خطاب

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعية لعدد من العاملين بطوائف التشغيل المختلفة بنطاق منطقة شرق الدلتا بحضور عدد من قيادات الهيئة والنقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق واحد كبار العلماء بمديرية اوقاف الشرقية.

استهدفت الندوة رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية والانضباط داخل مواقع التشغيل المختلفة ، واستعراض الضوابط والإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن تشغيلًا آمنًا ومنتظما لحركة التشغيل ، والتأكيد على الدور الحيوي للعاملين في مختلف القطاعات وخبرتهم الميدانية في رصد  وتلافي الاخطاء الفنية المرتبطة بما يضمن الحفاظ علي اعلي مستويات الامان والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور  

كما استعرضت الندوة الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير قطاع السكك الحديدية وأهمية الحفاظ عليها لضمان استمرار الهيئة في أداء دورها الوطني في خدمة المواطنين بكل كفاءة واتقان ، كذلك توضيح  أوجه الاهتمام والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للعاملين واسرهم باعتبارهم احد الركائز الاساسية لمنظومة التطوير.

وتضمنت الندوة توعية العاملين بمخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة علي وسائل التواصل الاجتماعي واثرها علي الفرد والمجتمع ، كذلك الالتزام بضوابط التعامل مع الادوية والعقاقير الطبية في اطار التعليمات المنظمة لذلك لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

البعد الديني والوطني في أداء المهام الوظيفية

فيما قدم فضيلة الدكتور محمد عابدين من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية محاضرة اكدت على البعد الديني والوطني في أداء المهام الوظيفية،والقيم الخلقية التي تحث على الأمانة والانضباط والإتقان في العمل العام والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومرفق السكك الحديدية.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من العاملين مع الموضوعات المطروحة، بما يعكس مستوى الوعي والمسئولية المشتركة في حماية هذا المرفق الحيوي العريق ، كذلك تلبية عدد من المطالب الخاصة بالعاملين والرد علي استفساراتهم فى ضوء الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل داخل الهيئة .

وتأتي الندوة في اطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوعية العاملين بمختلف المناطق والقطاعات ، إيمانًا بأن التطوير المؤسسي يبدأ من وعي الفرد وانضباطه داخل بيئة العمل.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكك الحديدية مترو الانفاق

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

