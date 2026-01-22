تفاصيل افتتاح الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال هاني النحاس، مراسل قناة “صدى البلد” من مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إن الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الجمهور، مؤكدًا أن الزوار توافدوا بأعداد ملحوظة حتى قبل بدء الدخول الرسمي.



وأوضح النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.

وأضاف أن الأجنحة العربية والأجنبية تشهد حركة نشطة، مع وجود أجنحة رسمية لعدد من الدول من بينها الإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا.

وأشار مراسل “صدى البلد” إلى أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية العام، واستضافة رومانيا كضيف شرف، أضفى زخمًا ثقافيًا خاصًا على الدورة الحالية، لافتًا إلى أن دور النشر تقدم خصومات كبيرة على الكتب تصل إلى 60%، في رسالة واضحة تؤكد أن القراءة ما زالت حاضرة بقوة رغم تحديات العصر الرقمي.

