مش هتبقى بطل.. فاروق جعفر يعلق على بيع ناصر ماهر

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يجب أن يعتمد على قطاع الناشئين لمعالجة أزمة النقص العددي في الفريق، مؤكدًا أن بيع اللاعبين مثل ناصر ماهر لن يحل هذه الأزمة.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "انت هتبيع اللاعبين، فانت مش هتبقى بطل، اللاعبين هم اللي هيجيبوا البطولة، وفي حال بيع اللاعبين، هتظل في نفس الوضع ولن تحقق البطولات".

وأضاف جعفر أن الاعتماد على قطاع الناشئين كان سببًا رئيسيًا في فوز الزمالك بالدوري خلال موسم 2022، حيث تم تصعيد أربعة لاعبين من القطاع وهم: سيف فاروق جعفر، يوسف أسامة نبيه، حسام عبد المجيد، وسيد نيمار، مؤكدًا أن النادي يجب أن يعيد النظر في هذا القطاع ويمنح اللاعبين الشباب الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول.