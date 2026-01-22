حسن مصطفى: دفاع الأهلي يحتاج تدعيمًا قويًا.. والجزار ليس أفضل من الموجودين حاليا

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي سبق له التعاقد مع عدد من اللاعبين الدوليين خلال الفترات الماضية، إلا أن بعضهم لم يوفق في تقديم الإضافة المنتظرة، مشيرًا إلى أمثلة مثل يحيى عطية الله وأشرف داري.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن خط دفاع الأهلي في حاجة ماسة إلى تدعيم قوي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أحمد عيد يمتلك مميزات واضحة في الأدوار الهجومية، لكنه يعاني من مشكلة في التغطية العكسية، وهي نفس الأزمة التي يواجهها محمد هاني.

وتطرق نجم الكرة المصرية إلى تقييمه لعمرو الجزار، مؤكدًا أنه لا يتفوق فنيًا على مصطفى العش، كما أنه ليس أفضل من المدافعين المتواجدين حاليًا في صفوف الأهلي، خاصة في بناء الهجمة من الخلف، إلا أنه أشار إلى أن اللاعب قد يقدم مستوى أفضل حال اندماجه داخل منظومة الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللعب للأهلي يُعد مهمة صعبة لأي لاعب.

وعن يوسف بلعمري، أوضح مصطفى أنه لاعب مميز وسيكون إضافة قوية للأهلي، إلا أن مشاركته في مباراة يانج أفريكانز المقبلة تبدو صعبة، نظرًا لعدم خوضه تدريبات كافية مع الفريق حتى الآن.

كما أشاد مصطفى بمستوى علي معلول مع الصفاقسي التونسي، مؤكدًا أنه يسير بشكل جيد وعاد مجددًا لصفوف منتخب تونس، ويقدم أداءً مميزًا، مشيرًا إلى أنه بعد الإصابة كان يحتاج للحصول على فرصة أكبر، معربًا عن تمنيه أن تتم إعارته لمدة ستة أشهر ثم يعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي.