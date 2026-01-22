قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد توسعات مشروع الاستزراع السمكي وخطة التوسعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

بمستهدف ١٠٠ طن/ الدورة..
"الزملوط" يتفقد توسعات مشروع الاستزراع السمكي لبنك الطعام بالفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع "الوقف الخيري" للاستزراع السمكي التابع لبنك الطعام المصري بقرى "الخير والنماء" بمركز الفرافرة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والمعنيين.

واستعرض المحافظ الموقف التشغيلي للمشروع المقام على مساحة ٢٨ فدانًا، والذي يعمل بنظام"الري التكاملي" عبر استغلال الفائض من محطة مياه الشرب لتغذية ٣ أحواض تستهدف إنتاجية ٢٥ طنًا من أسماك (البلطي، البوري، الباسا) خلال الدورة الواحدة، وتُطرح بأسعار مخفضة للمواطنين عبر ١٨ منفذًا تسويقيًا بالوحدات القروية والجمعيات؛ لتحقيق التوازن بالأسواق وتوفير بدائل غذائية آمنة.

كما تابع "الزملوط" الموقف التنفيذي لأعمال التوسعات الإنشائية الجارية لزيادة عدد الأحواض إلى ١٢ حوضًا (٢ تفريخ و١٠ تربية وصيد)؛ تمهيدًا لبدء موسم الاستزراع في شهر مارس المقبل، وحصاد أولى دورات التوسعة في يوليو القادم بإنتاجية مستهدفة تصل إلى ١٠٠ طن، مُوجهًا بسرعة نهو الأعمال لضمان استدامة الإنتاج على مدار العام وتعظيم الموارد الاقتصادية للمشروع الخيري.

"الزملوط" يتفقد كفاءة التشغيل بمحطة كهرباء الفرافرة وخطة التوسعات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

اطلع المحافظ خلال جولته بعنابر التشغيل، على الموقف الفني للوحدات، حيث تفقد ماكينات التوليد طرازي "MAN" و"Caterpillar"، وأعمال الصيانة الدورية والعمرات الجارية لعدد من الوحدات بقدرة إجمالية (٨ ميجا وات)؛ لضمان كفاءتها التشغيلية. كما اطمأن على جاهزية عنبر وحدات الديزل الذي يضم الوحدة "MAN 6"، والوحدة "MAN 5" ، بواقع (٥ ميجا وات) إضافية لدعم القدرات التشغيلية للمحطة.

وفي ختام جولته اكد المحافظ على مواصلة أعمال التوسعات الجديدة الجارية؛ لاستقبال وحدتي توليد من المقرر دخولهما الخدمة خلال الأشهر المقبلة، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان استقرار التيار تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

محافظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بالفرافرة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بمركز الفرافرة؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والأستاذ سامح عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالضرائب، مهندس أحمد عصام مدير عام شؤون المقرات والمشروعات ، والأستاذ فتحى أحمد مهنى رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ تجهيزات المبنى المُقام على مساحة ٣٠٠م٢، والمكون من ٥ طوابق تضم ١٥ إدارة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل الضريبي، حيث أشاد بمستوى التجهيزات التي تواكب أحدث النظم التكنولوجية، وتدعم منظومة "التحول الرقمي" والربط الشبكي وآليات الحوكمة لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، وتيسير الخدمات الضريبية لأهالي المركز.

فى لقاء جماهيري بمسجد الحصري..
محافظ الوادى الجديد يوجه بحزمة تيسيرات لخدمة المواطنين بمركز الفرافرة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، لقاءً جماهيريًا موسعًا عقب أداء صلاة العشاء بمسجد "الحصري" بمدينة الفرافرة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء القرى.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب المواطنين،موجهًا الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها ، كما أصدر المحافظ حزمة من التوجيهات والقرارات التنفيذية جاء أبرزها:

▪️تفعيل آلية "الإنابة الإدارية" للخدمات الحكومية؛ عبر تكليف موظفي الوحدة المحلية بإنهاء الإجراءات الخاصة بأكثر من جهة مختصة نيابة عن المواطنين؛ تيسيرًا عليهم لتباعد المسافات خارج المركز.

▪️مخاطبة هيئة الإسعاف المصرية لطلب "استثناء جغرافي"؛ لتيسير إجراءات نقل الحالات المرضية الطارئة والحرجة إلى خارج المركز، بما يخفف العبء عن المرضى وذويهم.

▪️دراسة طرح تقسيمات سكنية جديدة خارج "الكتلة العمرانية"؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن "أولوية الاستحقاق" للحالات الجادة والبحث الاجتماعي.

▪️تضافر الجهود لرفع كفاءة دور العبادة؛ عبر توفير الدعم اللازم للمساجد واستكمال تجهيزاتها بالتكامل بين الخطة الاستثمارية والمشاركات المجتمعية للأهالي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

