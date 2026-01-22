لمرضى القلب.. لو بتاخد أدوية سيولة احذر من بذور الشيا

تُعرف بذور الشيا بفوائدها الصحية المتعددة، فهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تدعم صحة القلب وتساهم في تعزيز الصحة العامة.

ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية والأطباء من تناولها دون حذر لمرضى القلب الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، إذ قد تزيد هذه البذور من خطر النزيف والمضاعفات الصحية الخطيرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

يشير الخبراء إلى أن تناول بذور الشيا بانتظام أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تباطؤ عملية تجلط الدم بشكل مفرط، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للنزيف الداخلي أو الخارجي.

أدوية سيولة الدم وكيفية عملها

أدوية سيولة الدم، مثل مضادات التخثر ومضادات الصفائح الدموية، تُستخدم للوقاية من تكوّن الجلطات الدموية التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الانسداد الرئوي.

تعمل هذه الأدوية على إبطاء قدرة الدم على التجلط، ما يحمي حياة المريض، لكنه يتطلب الحذر الشديد عند تناول أي أطعمة أو مكملات قد تؤثر على سيولة الدم.

تأثير بذور الشيا على الدم

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا-3 وألياف قابلة للذوبان، ما قد يزيد من سيولة الدم عند تناولها مع أدوية ترقق الدم.

المخاطر المحتملة تشمل:

سهولة تكوّن الكدمات

نزيف الأنف أو اللثة

نزيف طويل من الجروح

نزيف داخلي في حالات نادرة

وعلى الرغم من الفوائد المعروفة لأوميجا-3 لصحة القلب، فإن زيادتها مع أدوية مشابهة قد تكون ضارة.

الألياف وتأثيرها على امتصاص الدواء

الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا تمتص الماء لتشكل مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ما قد يقلل من امتصاص بعض الأدوية، بما فيها أدوية ترقق الدم وأدوية ضغط الدم، وبالتالي يؤثر على فعاليتها ويزيد من احتمالات المضاعفات.

نصائح للسلامة

لا يلزم التوقف الكامل عن بذور الشيا، لكن الحذر واجب: