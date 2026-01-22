قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وأمطار خفيفة تضرب عدة مناطق بالبلاد
أصل الحكاية

لمرضى القلب.. لو بتاخد أدوية سيولة احذر من بذور الشيا

ولاء خنيزي

تُعرف بذور الشيا بفوائدها الصحية المتعددة، فهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا-3 الدهنية التي تدعم صحة القلب وتساهم في تعزيز الصحة العامة. 

ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية والأطباء من تناولها دون حذر لمرضى القلب الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، إذ قد تزيد هذه البذور من خطر النزيف والمضاعفات الصحية الخطيرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

يشير الخبراء إلى أن تناول بذور الشيا بانتظام أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تباطؤ عملية تجلط الدم بشكل مفرط، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للنزيف الداخلي أو الخارجي.

أدوية سيولة الدم وكيفية عملها

أدوية سيولة الدم، مثل مضادات التخثر ومضادات الصفائح الدموية، تُستخدم للوقاية من تكوّن الجلطات الدموية التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الانسداد الرئوي.
تعمل هذه الأدوية على إبطاء قدرة الدم على التجلط، ما يحمي حياة المريض، لكنه يتطلب الحذر الشديد عند تناول أي أطعمة أو مكملات قد تؤثر على سيولة الدم.

تأثير بذور الشيا على الدم

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا-3 وألياف قابلة للذوبان، ما قد يزيد من سيولة الدم عند تناولها مع أدوية ترقق الدم.
المخاطر المحتملة تشمل:

  • سهولة تكوّن الكدمات
  • نزيف الأنف أو اللثة
  • نزيف طويل من الجروح
  • نزيف داخلي في حالات نادرة

وعلى الرغم من الفوائد المعروفة لأوميجا-3 لصحة القلب، فإن زيادتها مع أدوية مشابهة قد تكون ضارة.

الألياف وتأثيرها على امتصاص الدواء

الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا تمتص الماء لتشكل مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ما قد يقلل من امتصاص بعض الأدوية، بما فيها أدوية ترقق الدم وأدوية ضغط الدم، وبالتالي يؤثر على فعاليتها ويزيد من احتمالات المضاعفات.

نصائح للسلامة

لا يلزم التوقف الكامل عن بذور الشيا، لكن الحذر واجب:

  • استشر طبيبك قبل إدراجها في النظام الغذائي.
  • تناول كميات صغيرة أو منفصلة عن أدوية السيولة لتقليل المخاطر.
  • نقع البذور قبل تناولها يقلل من محتوى حمض الفيتيك ويجعلها أكثر أمانًا.
بذور الشيا القلب مرضى القلب أدوية سيولة أدوية السيولة

