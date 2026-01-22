لاختيار أفضل أصناف البطاطس.. اتحاد المصدرين ينفذ 50 حقلا إرشاديا وتجريبيا

أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ 50 حقلا إرشاديا وتجريبيًا، لمحصول البطاطس في مختلف المحافظات، بهدف اختيار أفضل الأصناف وأكثرها ملاءمة للظروف المحلية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم تطوير محصول البطاطس ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته.



وقال الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ان هذه الحقول، تأتي ضمن برامج التقييم الحقلي المعتمدة حيث تم تنفيذ 50 حقلاً إرشادياً موزعة بواقع 25 حقلاً لدى صغار المزارعين و 25 حقلاً لدى الشركات العاملة وكبار المزارعين بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف أنماط الزراعة والإنتاج.

وأشار إلى ان هذه الحقول، والتي يتم تنفيذها، بالتعاون مع احدي اكبر الشركات الهولندية المتخصصة في إنتاج تقاوي البطاطس، تهدف إلى تعزيز إنتاجية وجودة المحصول للمزارعين من خلال تقييم الأداء الحقلي للأصناف المختلفة من حيث الإنتاجية والجودة ومدى قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزيز تنافسية البطاطس المصرية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى ان تنفيذ الحقول الإرشادية والتجريبية، يأتي بالتزامن مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ومتابعة العمليات الزراعية ميدانياً بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات الزراعية وتحسين مستوى الإنتاج، لافتا إلى استمرار البرامج الإرشادية والتطبيقية في دعم المزارعين وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع البطاطس وتحسين تنافسية المحاصيل المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد عزوز على دور الاتحاد كحلقة وصل أساسية بين البحث العلمي والتطبيق الميداني، بما يخدم مصلحة المنتج المصري ويضع المحصول في صدارة الخريطة التصديرية الدولية.