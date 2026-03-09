قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع غير مسبوق.. سعر الدولار اليوم 9 مارس في البنوك
بعد الهجوم الإيراني.. شركة بترول بحرينية تعلن حالة القوة القاهرة
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ناقد رياضي: خوان بيزيرا أكثر لاعب في مصر ساهم بأهداف هذا الموسم

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام جديدة لـ اللاعب خوان بيزيرا لاعب الزمالك.

خوان بيزيرا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خوان بيزيرا أكثر لاعب في مصر ساهم في أهداف هذا الموسم .. وتريزيجيه الوصيف .. وناصر منسي أفضل رأس حربة .. وناصر ماهر أفضل صانع ألعاب رقم 10". 

وكان قد اقترح المعلق الرياضي أحمد الطيب، تجنيس البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك للعب باسم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيس بوك : اقترح الاهتمام بمشروع  تجنيس شرعى 100% لجناح الزمالك بيزيرا لصالح منتخب مصر  لا هو غلط ولا عيب ولا حرام بل هو شرعى و قانونى وأقوى منتخبات العالم تجنس لاعبين طبقاً للشروط  الدولية.

وأوضح : اسبانيا جنّست اللاعب البرازيلى دييجو كوستا مهاجم  اتليتكو مدريد بل وشارك كلاعب اسبانى امام منتخب وطنه الأصلى البرازيل وفى البرازيل فى كأس عالم 2014 بالمناسبة منتخب مصر اشرك لاعب مجنّس  و هو الحارس اليونانى (براسكوس ) فى كأس أمم افريقيا 1957، فازت مصر باللقب.

واختتم الطيب تصريحاته: بيزيرا لا يزال بعمر 22 سنة وأمامه مستقبل كبير كلاعب دولى بعد بقائه  المدة القانونية لشرعية التجنيس وكجناح ايمن وقت مشاركته سيكون محمد صلاح وزيزو قد اعتزلا  اللعب الدولى، ومرموش فى كامل عطائه اعملها يا ابوريدة، صفقة تجنيس فى المقص.

فهل يوافق العميد حسام حسن على هذا المقترح؟

خوان بيزيرا الزمالك الاهلي خالد طلعت

