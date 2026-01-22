مجدي مرشد : كلمة الرئيس السيسي بدافوس عكست رؤية الدولة الشاملة

أكد الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب نائب رئيس حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عكست بوضوح رؤية الدولة المصرية الشاملة التي تربط بين تحقيق الاستقرار السياسي كمدخل أساسي لجذب الاستثمار، وإصلاح اقتصادي متدرج يوازن بين متطلبات النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح مرشد - في تصريح اليوم - أن الرئيس قدّم خطابًا واقعيًا ومسؤولًا أمام قادة العالم، ركّز فيه على خصوصية التحديات التي تواجهها الدول النامية في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي تقوم على بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، مع التوسع في مشروعات البنية التحتية ودعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأشار الدكتور مجدي مرشد إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع القوى الدولية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية ويدعم الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس مكانة مصر كطرف فاعل في الملفات السياسية والاقتصادية الدولية، وشريك موثوق في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واختتم مرشد تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس في دافوس واللقاءات الثنائية المصاحبة لها تمثل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مفادها أن مصر ماضية بثبات في مسار التنمية الشاملة، وأنها منفتحة على الشراكات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل