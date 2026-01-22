قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: إطلاق قوافل طبية بمواقع الإنتاج لتعزيز صحة العاملين

وزير العمل خلال تسليم عقود التشغيل
وزير العمل خلال تسليم عقود التشغيل

افتتح وزير العمل محمد جبران، ندوة توعوية نظمتها مديرية عمل القاهرة، بحضور عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات العاملة بمحافظة القاهرة، بحضور السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد محمود عارف المدير الإقليمي للموارد البشرية بمجموعة فنادق كونكورد السلام بمصر..تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي التشريعي وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل.

وخلال فعاليات الندوة، جرى تسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، دعمًا لسياسات دمجهم في سوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في مختلف القطاعات.

كما شهد اللقاء إطلاق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للعمال المتواجدين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، في خطوة تُعد باكورة لإطلاق عدد من القوافل الطبية بمواقع العمل والإنتاج المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على صحة العاملين,بحسب توجيهات الوزير جبران ..

تحدث الوزير خلال الندوة عن أحكام تشغيل المرأة والطفل الواردة في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مستعرضًا الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة، ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية...وأكد الوزير أن هذه الندوات التوعوية تأتي ضمن خطة وزارة العمل للتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الموارد البشرية، ونشر الثقافة القانونية، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويواكب توجه الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة. وأوضح أن ذلك يتزامن مع استمرار حملات التفتيش من أجل تطبيق جميع احكام "القانون "خاصة الحد الأدنى للأجور ،وصحة عقود العمل ،وتعيين ذوي الهمم .. وخلال فعاليات الندوة اجاب الوزير على كافة استفسارات المشاركين بشأن تطبيق القانون ..وفي ختام اللقاء تفقد الوزير قافة طبية للكشف على ذوي الهمم والعاملين ..

وزارة العمل عقود عمل تشغيل ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان

حكم صيام يوم وإفطار آخر في شعبان.. الإفتاء توضح

مجمع البحوث الإسلامية

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلامية” يُطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد