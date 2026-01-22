العمل: إطلاق قوافل طبية بمواقع الإنتاج لتعزيز صحة العاملين

افتتح وزير العمل محمد جبران، ندوة توعوية نظمتها مديرية عمل القاهرة، بحضور عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات العاملة بمحافظة القاهرة، بحضور السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، ومحمد محمود عارف المدير الإقليمي للموارد البشرية بمجموعة فنادق كونكورد السلام بمصر..تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي التشريعي وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل.

وخلال فعاليات الندوة، جرى تسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم، دعمًا لسياسات دمجهم في سوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في مختلف القطاعات.

كما شهد اللقاء إطلاق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للعمال المتواجدين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، في خطوة تُعد باكورة لإطلاق عدد من القوافل الطبية بمواقع العمل والإنتاج المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على صحة العاملين,بحسب توجيهات الوزير جبران ..

تحدث الوزير خلال الندوة عن أحكام تشغيل المرأة والطفل الواردة في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مستعرضًا الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة، ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال المحظورة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية...وأكد الوزير أن هذه الندوات التوعوية تأتي ضمن خطة وزارة العمل للتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الموارد البشرية، ونشر الثقافة القانونية، بما يرسخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويواكب توجه الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة. وأوضح أن ذلك يتزامن مع استمرار حملات التفتيش من أجل تطبيق جميع احكام "القانون "خاصة الحد الأدنى للأجور ،وصحة عقود العمل ،وتعيين ذوي الهمم .. وخلال فعاليات الندوة اجاب الوزير على كافة استفسارات المشاركين بشأن تطبيق القانون ..وفي ختام اللقاء تفقد الوزير قافة طبية للكشف على ذوي الهمم والعاملين ..