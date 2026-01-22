قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
أخبار البلد

وزارة التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتنمية الوعي الثقافي والإبداعي لدى الطلاب، تشارك الوزارة من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بفاعلية في أنشطة الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير 2026 وحتى 3 فبراير 2026.

بناء شخصية الطالب المتكاملة

وتأتي مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في معرض القاهرة الدولي للكتاب في إطار رؤيتها لدعم الأنشطة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية وعيه الثقافي والفكري، وتعزيز ارتباطه بالفعاليات الثقافية الوطنية الكبرى.

وتتضمن مشاركة الوزارة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها عدد من الإدارات المختصة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتكامل الأدوار التربوية والثقافية في بناء شخصية الطالب.

وفي هذا الإطار، تشير الوزارة إلى أن  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية تقوم من خلال إدارة التربية المسرحية، وبمشاركة 360 طالبًا وطالبة من ممثلي المحافظات، بتقديم مجموعة من العروض والفقرات المسرحية المتنوعة التي تعكس إبداعات الطلاب ومواهبهم الفنية، وتجسد رسائل تربوية وثقافية هادفة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني، وتنمية الحس الفني، وتعزيز مهارات التعبير والإلقاء والعمل الجماعي.

كما توضح الوزارة أن إدارة الرحلات المدرسية تُنظم زيارات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف المحافظات، كما تنظم كل محافظة رحلات لحوالي 5000 آلاف طالب خلال فترة المعرض، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للطلاب للاطلاع على الإصدارات الثقافية والفكرية، وتنمية عادة القراءة، وربط العملية التعليمية بالخبرات الثقافية الميدانية.

وفي السياق ذاته، تشارك الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية في فعاليات المعرض من خلال تقديم فقرات وعروض متنوعة طوال فترة إقامة المعرض، بما يعكس دور الأنشطة الرياضية والعسكرية في تنمية الانضباط، وتعزيز روح الفريق، وترسيخ القيم الوطنية لدى الطلاب.

كما تشارك الإدارة العامة للمكتبات في فعاليات المعرض من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية، وذلك بالتعاون مع مشروع تحدي القراءة العربي، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، وتحفيز الطلاب على الإقبال على الكتاب، وتنمية مهارات البحث والاطلاع.

التربية والتعليم الوعي الثقافي والإبداعي معرض القاهرة الدولي للكتاب بناء شخصية الطالب الفعاليات

