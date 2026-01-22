قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها التقدم الواضح الذي حققته مصر في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل.

وتأتي هذه الجهود إدراكًا من الدولة لأهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث نفذت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، تضمنت تحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتطوير المدارس ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة بنظم تعليمية حديثة، من بينها المدارس اليابانية، كما شملت الاستراتيجية تعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، وهو ما لاقى إشادة دولية بجهود الدولة في هذا المجال.

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن "US News"، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز 51 عام 2019، وكذلك تقدمت 34 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن مؤشر المعرفة العالمي، لتصل إلى المركز 79 عام 2025، مقابل المركز 113 عام 2017.

 ومن جانبه أشاد البنك الدولي، بنهج نظام التعليم الجديد، مؤكدًا أنه يزود الطلاب بمجموعة المهارات اللازمة للنجاح في مكان العمل المستقبلي، فنظام الامتحانات الجديد يكسب الطالب المهارات التحليلية ومهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي.

بدورها أشارت مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة "نوريا سانز"، إلى إقرار اليونسكو بالتزام مصر ببناء نظام تعليمي مهيأ للمستقبل، ومتطور تقنيًا ويركز على العنصر البشري، مؤكدة أنه من خلال الاستثمار في المعلمين، تستثمر مصر في جوهر إصلاحها التعليمي وفي وعدها بتحقيق تقدم مستدام.

وفيما يتعلق بالتوسع في المدارس التخصصية والمراكز الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل، أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم استحداث مدارس ومراكز متخصصة بنظم تعليمية جديدة، تشمل إنشاء 69 مدرسة يابانية قائمة، و10 مدارس مترقب افتتاحها خلال العام الدراسي 2026/2027، فضلًا عن إنشاء 31 مدرسة رسمية دولية "IPS"، و23 مدرسة للمتفوقين "Stem"، بالإضافة إلى وصول عدد مدارس النيل المصرية الدولية إلى 14 مدرسة.

كما تم انطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية وافتتاح أول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن إنشاء 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و35 مدرسة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب افتتاح مركزين للتميز بالقاهرة والقليوبية.

وبشأن بناء الكوادر في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تم تدشين منصة "كيريو" الرقمية، والتي سجل بها 830 ألف طالب، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب نحو 450 ألف طالب وخريج في مجالات التكنولوجيا الحديثة خلال 6 أشهر من خلال صندوق تطوير التعليم.

وفيما يخص تطوير المناهج، أظهرت الإنفوجرافات أنه تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، إلى جانب إطلاق مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى استبدال نظم التعليم الفني بنظام "التعليم الثانوي التقني التكنولوجي" "ثلاث سنوات"، و"التعليم التكنولوجي المتقدم" "خمس سنوات".

أما على صعيد طرح نظام شهادة البكالوريا المصرية، أوضحت الإنفوجرافات أن النظام يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية لتقديم عملية تعليمية جيدة بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وتنمية مهارات الطلاب، وقد اختار نحو 92% من الطلاب نظام البكالوريا المصرية خلال العام الدراسي الحالي للصف الأول الثانوي.

ويقوم نظام البكالوريا المصرية على تعدد المسارات التخصصية بدلًا من التقسيم التقليدي "علمي وأدبي"، كما يوفر فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى.

وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب لتعزيز التطوير الشامل، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم فحص أكثر من 9 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن.

كما تم فحص أكثر من 1.9 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية، مع تقديم أكثر من 11 ألف نظارة ضمن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" في المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن.

وبشأن الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب، استفاد أكثر من نصف مليون طالب من أنشطة التربية الرياضية والكشفية خلال العام الدراسي 2024/2025، كما شارك أكثر من 17.6 ألف طالب في مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها التاسع.

