أحمد زكي: منصة مصر التجارية نقلة نوعية لدعم المصدرين وتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، أن منصة «مصر التجارية» تمثل نقلة نوعية في منظومة دعم التجارة الخارجية، لما توفره من قاعدة بيانات موحدة وشاملة تخدم المصدرين والمستثمرين وصناع القرار.

وأوضح زكي أن المنصة، التي تعتزم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاقها خلال الأسبوعين المقبلين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستسهم في رفع كفاءة منظومة التصدير عبر إتاحة معلومات دقيقة ومحدثة عن الأسواق الخارجية، والفرص التصديرية، والإجراءات، بما يقلل من الوقت والتكلفة ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف أن ربط المنصة في مرحلتها الثانية بجهاز التمثيل التجاري، الذي يضم 44 مكتبًا حول العالم، وفق ما أعلنه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيوفر مظلة رقمية متكاملة تُمكّن المصدرين من الوصول المباشر إلى الخدمات والدعم الفني والمعلومات السوقية من مصادرها الأصلية، وهو ما يعزز النفاذ للأسواق الأفريقية والدولية.

وأشار زكي إلى أن اعتماد مجلس الوزراء للقواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات يعكس توجهاً واضحاً نحو دعم الصادرات بصورة أكثر استدامة، خاصة محاور التدريب ورفع القدرات، وشهادات الجودة والاستدامة البيئية، وتحديث الآلات والمعدات، ودعم الشحن السريع والجوي، إلى جانب مساندة الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، والصادرات للأسواق المستهدفة، ودعم التصدير إلى العراق وأوروبا وأمريكا، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية.

وأكد زكي، أن التكامل بين منصة مصر التجارية وبرامج المساندة التصديرية سيخلق بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، ويعزز من فرص زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.