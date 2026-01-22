دي جي تشو: تطوير خدمات ما بعد البيع أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة العملاء

قال دي جي تشو، الرئيس الإقليمي لخدمة ما بعد البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ل ال جى العالمية ، إن خدمات ما بعد البيع تشهد تحولًا ملحوظًا في دورها داخل الأسواق، حيث لم تعد تقتصر على أعمال الصيانة فقط، بل أصبحت جزءًا رئيسيًا من تجربة العميل الكلية.

وأوضح تشو أن التركيز خلال الفترة الحالية ينصب على تسهيل وصول العملاء إلى الخدمة، وتسريع الاستجابة، وتحسين دقة الدعم الفني، من خلال الاعتماد على قنوات تواصل متعددة تتيح للعميل اختيار الوسيلة الأنسب له، سواء عبر الهاتف أو التطبيقات الرقمية أو المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن دمج الحلول التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة، من خلال الرد السريع على الاستفسارات، وتنظيم طلبات الصيانة، وتقديم معلومات موحدة ودقيقة للعملاء، بما يقلل من زمن الانتظار ويرفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن خدمات ما بعد البيع باتت تشمل نماذج أكثر مرونة، مثل إدارة المواعيد وفقًا لظروف العميل، والمتابعة في نفس يوم التواصل، إلى جانب خدمات الصيانة الوقائية للأجهزة المنزلية، لما لها من دور في الحفاظ على كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات.

وأكد تشو أن انتشار مراكز الخدمة وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة يمثلان عاملًا حاسمًا في تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم خدمة متوازنة في مختلف المحافظات.